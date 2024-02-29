Çanakkale Boğazı 22 saat sonra gemi geçişlerine açıldı

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, yeniden ulaşıma açıldı.

Güncel 29.02.2024 15:52 Giriş: 29.02.2024 15:52

Güncelleme: 29.02.2024 15:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA