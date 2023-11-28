Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını bildirdi.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Fırtına, bölgede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" açıklamasını yaptı.