Çanakkale Boğazı güney-kuzey yönünde gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği sabah saatlerinde durduruldu. Boğazda gemi trafiği saat 14.00 itibariyle güney-kuzey yönlü açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği saat 14.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açılmış olup, 300 metre üzeri gemi geçişine müteakip saat 18.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak da açılması planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Boğazda gemi trafiği yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla çift yönlü askıya alınmıştı.