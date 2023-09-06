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Çanakkale Boğazı'nda bir kadının cansız bedeni bulundu

Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapurdaki yolcuların fark etmesi üzerine bir kadının cansız bedeni bulundu.

Kadın
  • 06.09.2023 06:38
  • Giriş: 06.09.2023 06:38
  • Güncelleme: 06.09.2023 06:45
Kaynak: AA
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Çanakkale Boğazı'nda bir kadının cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapurdaki yolcular denizin yüzeyinde bir kadına ait cansız bedeni fark etti.

Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında seyir halindeki GESTAŞ'a ait arabalı vapurdaki yolcular, denizin yüzeyindeki kadını fark etti.

İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri denizde cansız bedenin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerce denizden çıkarılan cannsız bedenin bir kadına ait olduğu belirlendi.

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