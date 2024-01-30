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Çanakkale Boğazı'nda fırtına: Bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Güncel
  • 30.01.2024 21:54
  • Giriş: 30.01.2024 21:54
  • Güncelleme: 30.01.2024 21:57
Çanakkale Boğazı'nda fırtına: Bazı feribot seferleri iptal edildi
AA

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferlerinde aksama yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 22.00, Kilitbahir'den Çanakkale'ye ise saat 23.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Boğaz hattındaki diğer seferlerde aksama bulunmadığı belirtildi.

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