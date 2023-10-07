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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Bozcaada açıklarında demirletildi

Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi Bozcaada açıklarında demirletildi.

Güncel
  • 07.10.2023 14:22
  • Giriş: 07.10.2023 14:22
  • Güncelleme: 07.10.2023 14:25
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Bozcaada açıklarında demirletildi
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Marşal Adaları bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan "Mitsos" adlı 195 metre uzunluğundaki dökme yük gemisinin makineleri, Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde arızalandı.

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Kurtarma-5" römorkörü, Bozcaada Demir Sahası'na demirledi.

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