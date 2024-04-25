Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeki bir kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. Boğaz, çift yönlü ve geçici olarak trafiğe kapatılırken gemidekilerin tahliyesi için de çalışma başlatıldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Güncel 25.04.2024 20:48 Giriş: 25.04.2024 20:48

Güncelleme: 25.04.2024 21:55 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA