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Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyreden Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankeri makinelerinin arızalanması nedeniyle gemi güvenli bölgede demirletildi.

Güncel
  • 06.01.2024 09:20
  • Giriş: 06.01.2024 09:20
  • Güncelleme: 06.01.2024 09:30
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan gemi demirletildi
Fotoğraf: Arşiv

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşanan gemi, güvenli bölgeye çekildi.

Malta'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na seyreden 185 metre boyundaki Malta bayraklı "Sundoro" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma 16" römorkörleri sevk edildi.

GÜVENLİ BÖLGEDE DEMİRLETİLDİ

Öte yandan boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına telsizle uyarı yapılarak bilgilendirildi.

Gemi daha sonra arızanın giderilmesi için römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

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