Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan tanker için römorkörler olay yerine yönlendirilirken, boğazın gemi trafiği güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti, "İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar gelecek...