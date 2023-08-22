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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi.

Güncel
  • 22.08.2023 18:45
  • Giriş: 22.08.2023 18:45
  • Güncelleme: 22.08.2023 18:53
Kaynak: AA
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Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli
AA

Çanakkale Boğazı'nda yangın nedeniyle ulaşım tek yöne indirildi. 

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi." ifadeleri de kullanıldı.

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