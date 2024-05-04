Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi arızalandı
Yunanistan'dan Rusya'ya giden "Sea Marine-1" iismli boş tankerin makineleri, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Vietnam bayraklı yük gemisi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
Yunanistan'dan Rusya'ya giden 180 metre uzunluğundaki "Sea Marine-1" adlı boş tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
ŞEVKİYE DEMİR BÖLGESİNDE DEMİRLETİLDİ
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.
Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.