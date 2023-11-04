Çanakkale Boğazı yoğun fırtına nedeniyle çift yönlü kapandı
Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, kötü hava şartları ve yoğun akıntı nedeniyle saat 14.30’da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine izin verilmiyor.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
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