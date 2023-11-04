Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Çanakkale Boğazı yoğun fırtına nedeniyle çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'dan itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Güncel
  • 04.11.2023 15:37
  • Giriş: 04.11.2023 15:37
  • Güncelleme: 04.11.2023 15:40
Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı yoğun fırtına nedeniyle çift yönlü kapandı

Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, kötü hava şartları ve yoğun akıntı nedeniyle saat 14.30’da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 