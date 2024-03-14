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Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi

Çanakkale Valiliği, '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Güncel
  • 14.03.2024 10:33
  • Giriş: 14.03.2024 10:33
  • Güncelleme: 14.03.2024 10:37
Kaynak: AA
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi
Fotoğraf: AA

Çanakkale Valiliği, '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle pazartesi günü okulların tatil olduğunu duyurdu.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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