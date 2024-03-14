Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi
Çanakkale Valiliği, '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Çanakkale Valiliği, '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle pazartesi günü okulların tatil olduğunu duyurdu.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."