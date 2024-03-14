Çanakkale'de 18 Mart'ta okullar tatil edildi

Çanakkale Valiliği, '18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Güncel 14.03.2024 10:33 Giriş: 14.03.2024 10:33

Güncelleme: 14.03.2024 10:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA