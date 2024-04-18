Çanakkale'de 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasında 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde tarlada hayır çeşmesi için su kanalı açıldığı sırada 2 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde dün su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana gelmiş ve 3 kişi toprak altında kalmıştı.

Kangırlı köyünde bir tarlanın kenarında su çıkarmak amacıyla iş makinesiyle başlatılan kanal çalışması sırasında yaşanan göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kalmıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten yaralı kurtarıldı. Sağlık görevlilerince aynı hastaneye götürülen Ödemiş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda kepçe operatörlerinden H.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.