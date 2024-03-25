Çanakkale'de batan bottaki göçmenlerden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'de batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmalarının 11’inci gününde Gökçeada sahilinde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

Çanakkale'de Eceabat ilçesi açıklarında batan botun ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 11. gününde devam ediyor.

Bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan göçmenlerden bir çocuğun daha cansız bedeni bulundu. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaptığı açıklamada, arama faaliyetlerinin denizden ve karadan sürdüğünü belirterek "Arama çalışmaları sırasında 7-8 yaşlarında bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından sahilde tespit edildi" dedi.

Çocuğun cenaze, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Olayın ardından cenazesine ulaşılabilen göçmen sayısı 8'i çocuk 23 oldu.

Kayıp 19 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 GÖÇMEN KURTULMUŞTU

Eceabat ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 göçmenin bulunduğu belirlenmişti. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanmıştı.