Çanakkale'de batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları 14. gününde

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta batan, 8'i çocuk 23 kişinin öldüğü bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları 14. gününde sürüyor. Olaya ilişkin 1 kişi tutuklanmıştı.

Çanakkale açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizde kaybolan göçmenlerin bulunması için Eceabat açıklarında yapılan arama kurtarma çalışmaları, 14. gününde Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ediyor.

Çalışmalar AFAD, polis, jandarma ve sağlık görevlileri işbirliğinde yürütülüyor.

23 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Eceabat ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 8'i çocuk 23 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturmada, batan lastik botta 46 göçmenin bulunduğu belirlenmişti.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.