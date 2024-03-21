Çanakkale'de batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları 7. gününde

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta batan bottaki kayıp göçmenleri arama çalışmaları 7. gününde sürüyor. 22 kişinin öldüğü faciadan sağ kurtulan 2 kişinin teşhis ettiği şüpheli A.T. tutuklanırken batan lastik botta toplamda 46 göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan göçmenleri arama çalışması 7. gününde devam ediyor.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma çalışmaları, jandarma, polis, sağlık, AFAD, Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğinde yapılıyor.

Göçmenlerin bulunduğu botun batmasına ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "göçmen kaçakçılığı" ve "olası kastla öldürme" suçlarından başlatılan soruşturma da sürüyor.

BATAN BOTTA 46 GÖÇMEN VARDI

Olaydan sağ kurtulan 2 kişinin teşhis ettiği şüpheli A.T'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında savcılık, batan lastik botta 46 göçmen olduğu bilgisine ulaştı.

Hayatını kaybeden ve kimlik tespit işlemleri devam eden 22 göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, sağ kurtulan 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

7'Sİ ÇOCUK 22 KİŞİ ÖLDÜ

Eceabat ilçesi açıklarında göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.