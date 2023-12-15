Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada'ya yapılması planlanan arabalı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale'de yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş, feribot seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.