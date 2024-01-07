Çanakkale'de fırtına beklentisi: Valilikten motokurye kararı

Çanakkale Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 8 Ocak Pazartesi sabah 9.00 saatine kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliği'nin konuya ilişkin açıklamasında meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.