Çanakkale'de kadın cinayeti: Canan Kabil, oğlu tarafından öldürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, sabah saatlerinde, Canan Kabil isimli kadın, aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkan oğlu F.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi F.S. annesi Canan Kabil’i (45) bıçaklayarak öldürdü. Ardından emniyete gidip teslim oldu.

Olay sabah saat 04.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Canan Kabil ile F.S. ile aralarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.S. annesi Canan Kabil’i bıçakladı.

ANNESİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Ardından Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden zanlı F.S. annesi Canan Kabil’i bıçakladığını söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde Canan Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Canan Kabil’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

F.S’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.