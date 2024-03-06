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Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dünden beri haber alınamayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Mustafa Yumurcak'ın, zeytinlikte cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 06.03.2024 17:22
  • Giriş: 06.03.2024 17:22
  • Güncelleme: 06.03.2024 17:26
Kaynak: DHA
Çanakkale'de kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Fotoğraf: DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak, ölü bulundu.

İlçeye bağlı Gülpınar köyünde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın yakınları, durumu ihbarda bulundu. 

İhbar üzerine ekipler bölgede arama yaptı. Çalışma sonucunda Yumurcak, evine yakın bir zeytinlikte ölü bulundu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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