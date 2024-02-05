Çanakkale'de kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi, 5 gözaltı

Çanakkale'de kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri 60 hastaya sattığı belirlenen, aralarında 2 öğretim görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 kişi 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçuna yardımdan tutuklanırken, öğretim görevlisi H.Y.E. ile T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de kök hücre uygulamasında kullanılan kitleri hastalara 20 bin ile 100 bin TL arasında sattığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

​İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde tedavi gören 60 hastaya, piyasadan 200 liraya temin edilen kök hücre uygulamasında kullanılan kitlerin 20 bin ila 100 bin lira arasında satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, H.Y.E., T.K., medikal firma sahibi Ö.Ç, firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. gözaltına alındı.

2 AKADEMİSYEN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., B.C.T. ve Y.C.İ. 'dolandırıcılık' ve 'icbar suretiyle irtikap' suçuna yardımdan tutuklanırken,H.Y.E. ile T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.