Çanakkale'de orman yangını sürüyor

Çanakkale'de dün saat 11.40'ta çıkan orman yangını sürüyor. Yangının ardından 9 köyden 1251 yurttaş tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapatılmıştı. 83 kişi yangın nedeniyle sağlık problemleri yaşamıştı.

Çanakkale'nin Damyeri mevkiinde dün saat 11.40'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında 9 köyden 1251 yurttaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirmişti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Damyeri mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesinin sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır."

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiği, 48 yurttaşın tedavisine devam edildiği bilgisine de yer verdi.

Çanakkale'nin Kayadere köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor / AA

Fotoğraf: AA

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi / AA

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor / AA

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı” demişti.

Yumaklı sosyal medya hesabından “Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınında son duruma ilişkin, "Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler" bilgisini paylaştı.

Orman yangınına müdahale sürüyor / AA

YANGINDAN 83 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 23, 2023

İLERLEME DURDURULDU

İlerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ilerleyişinin durdurulduğunu söyledi.

"Çanakkale'deki orman yangınının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette" diyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"85 küçükbaş 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zayiatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8’i müşahede altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı. Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar."

"RÜZGAR HIZI SAATTE 60 KİLOMETRENİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Çanakkale'de devam eden orman yangının 28'inci saatinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı şunları söyledi:

"Sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim bu saatlerde. Nitekim söylediğim gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler. Bu arada tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar."

Fotoğraf: BirGün

Yangın nedeniyle yoğun dumanların oluştuğunu dile getiren Yumaklı, "Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Bu enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız karşılayıp bundan sonrasında mümkün olduğu kadar başka herhangi bir yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

"1-2 SAAT İÇERİSİNDE GERÇEK RESMİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Bölgede devam eden çalışmalara değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız burada yangınla alakalı faaliyetlerde bulunurken onların üzerinden yangın materyalleri, yanmış materyaller, rüzgarın hızıyla yanmamış alanlara gidebilir ancak şu anda onun için de gerekli tedbirleri almış durumdayız. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde biz aynı sabahki söylediğim gibi burayla alakalı da gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için biz arkadaşlarımızla haberleşerek, onların yukarıdan görmesi ve aynı zamanda bizim yangın mücadelemizde çok çok önemli olan insansız hava araçlarımızdan gelen bilgilerle biz durum tespitini yapıp arkadaşlarımızın yönlendirmelerini de onlardan almış olduk."

Bakan Yumaklı, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerin dışında tahmin ya da yorumların halkı farklı düşüncelere sevk edebileceğini vurguladı.

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YANGIN NASIL ÇIKTI?



Dün yaptığı açıklamada yangının bir yerleşim yerinin yanındaki bir araziden çıktığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.