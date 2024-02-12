Çanakkale'de sağanak: Debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Taşkında bazı tekneler zarar gördü.

Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı'nda taşkın yaşandı.

İl merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Güçlü su akışıyla birlikte taşan çay balıkçı barınağına doğru ilerledi. Burada bulunan bazı tekneler taşkından zarar görürken mal sahipleri teknelerinin halatlarını güçlendirdi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince taşkın yaşanan Çanakkale-Güzelyalı sahil yolu trafiğe kapatıldı.

Kepez Belediyesi ekipleri de bölgede temizlik çalışması başlattı.