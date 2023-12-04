Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de, etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için yaptığı 'sarı kodlu' uyarının ardından bugün sabaha karşı kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kepez beldesinde yağmur suları nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü.

Şehir merkezinde bazı yerlerde de su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.