Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Güncel
  • 11.03.2024 14:55
  • Giriş: 11.03.2024 14:55
  • Güncelleme: 11.03.2024 15:00
Kaynak: AA
Çanakkale'de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Fotoğraf: İHA

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Yarın Kabatepe-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09.00 ve 19.00'da, Gökçeada'dan ise saat 17.00'da sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

BirGün'e Abone Ol