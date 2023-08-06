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Çanakkale'de yurtta kalan 350 öğrenci gıdadan zehirlendi

Eceabat'ta bulunan İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi’nde çok sayıda öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadıkları şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 06.08.2023 10:54
  • Giriş: 06.08.2023 10:54
  • Güncelleme: 06.08.2023 10:57
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Çanakkale'de yurtta kalan 350 öğrenci gıdadan zehirlendi

Çanakkale Eceabat'ta bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde çok sayıda öğrenci dün akşam yedikleri yemekten zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Gazete Duvar'dan Seçkin Sağlam'ın haberine göre; yaklaşık 350 öğrencinin gıda zehirlenmesi yaşadığı ve Çanakkale’deki hastanelere sevk edildikleri öğrenilirken, merkeze yakın ilçelerdeki hastanelere de sevkler olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan öğrencilerin sabah saatlerinde taburcu edildi.

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