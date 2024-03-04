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Çanakkale depreminde 1 yurttaş yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan deprem nedeniyle Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan kişinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güncel
  • 04.03.2024 23:30
  • Giriş: 04.03.2024 23:30
  • Güncelleme: 04.03.2024 23:32
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale depreminde 1 yurttaş yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir yurttaşın ikinci kattan atlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca’nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun.”

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