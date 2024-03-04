Çanakkale depreminde 1 yurttaş yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan deprem nedeniyle Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan kişinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir yurttaşın ikinci kattan atlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca’nın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bu akşam Çanakkale Yenice’de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul’da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun.”