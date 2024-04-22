Çanakkale kül soluyacak

Sınır değerlerinin üzerinde kirli havanın solunduğu Çanakkale’de faaliyet gösteren termik santralın atık sahasını büyütmesi projesi için karar aşamasına gelindi. Proje faaliyete geçerse dev bir kül çukuru oluşacak.

Aycan KARADAĞ

Çanakkale’de faaliyet gösteren Çan 2 Termik Santralı'nınz atık sahasını büyütmesi projesi için karar aşamasına gelindi. Proje faaliyete geçerse dev bir kül çukuru oluşacak. Yaşam savunucuları, projenin iptal edilmesi için çağrı yaptı.

Çan ilçesinde faaliyet gösteren Çan 2 Termik Santralı, faaliyetini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Bölgede kirli havanın solunmasına neden olan santraldan çıkan atıkları depolamak için kullanılan sahayı büyütme projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nihai kararını duyurdu. Kararda, “Hazırlanan çevresel etki değerlendirme (ÇED) Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 10 takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir.” denildi.

ODAŞ Holding’e bağlı Çan 2 Termik A.Ş. uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi atıkları depolamak üzere 2. Sınıf Düzenle Depolama Tesisi kurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 12 Ocak 2023 tarihinde başvuruda bulundu. 28 milyon 560 bin 473 metreküplük alanda yapılmak istenen proje ‘tarım alanı’ içerisinde kaldığı belirlendi. Yıllık ortalama 1 milyon 508 bin ton uçucu kül, cüruf ve alçıtaşı gibi atık maddelerin biriktirildiği atık depolama tesisinin kapasitesi 28 milyon metreküp olacağı öğrenildi. Öte yandan şirketin, proje için 90 milyon TL para harcayacağı ortaya çıktı.

PROJE İPTAL EDİLSİN

Yaşam savunucuları projenin iptali için yetkililere çağrıda bulundu. Çan Çevre Derneği Üyesi Mehmet Öz, BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Proje, bölgemizin önemli tarım arazileri üzerine yapılmak isteniyor. Bölgede bulunan her metreküp çok önemli. 5-6 yıllık santralde büyütme çalışması yapılıyor. ÇED süreçleri prosedür olmuş durumda. Başka projelerde de bunu görüyoruz. Bu projenin uygunluk alması kabul edilmez. Bölge halkı olarak projenin iptalini talep ediyoruz. Bununla ilgili mücadelemiz sürecek.”

SAĞLIK İÇİN RİSKLİ DEĞERLER

Sağlık ve Çevre Birliği’nin (HEAL), 2018’de yayımladığı ‘Çanakkale, İzmir ve Tekirdağ’da Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ adlı raporu termik santralların bölgede yarattığı tahribatı gözler önüne serdi. Marmara ve Ege Bölgesi’nin kesişiminde yer alan 520 bin nüfuslu Çanakkale’nin milli parklara, tarihi odaklara, Türkiye’nin en büyük adalarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Raporda, Çan’ın ulusal limitlerin üzerinde kirli hava soluduğu belirtildi: “İstasyon verilerine göre Çan Kömürlü Termik Santralı’nın yer aldığı Çan istasyonunda PM10 ve SO2 yıllık ortalamaları DSÖ, AB ve Türkiye sınır değerlerinin üzerinde ve insan sağlığı için risklidir.”