Çanakkale’de Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yandı

Çanakkale'de Lapseki yolunda sabah saatlerinde içerisinde 23 yolcunun olduğu Metro Turizm firmasına ait Göksel Borçlu idaresindeki otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular araçtan indirilirken yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güncel 09.12.2023 17:17 Giriş: 09.12.2023 17:17

Güncelleme: 09.12.2023 17:17 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Çanakkale’de Metro Turizm firmasına ait yolcu otobüsü motor kısmından çıkan yangının büyümesi nedeniyle kullanılmaz hale döndü. Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale-Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. Bursa-Çanakkale seferi yapan Göksel Borçlu idaresindeki, içerisinde 23 yolcusu bulunan yolcu otobüsü nedeni henüz belli olmayan bir şekilde motor kısmından alev alması sonucu alev alev yandı. Fotoğraf: İHA CAN KAYBI VEYA YARALI YOK Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangın sonrası yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Fotoğraf:İHA