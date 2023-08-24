Çanakkale’deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, yangın nedeniyle 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmiş olabileceğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın, güney-kuzey yönünde yeniden açıldığını duyurdu.

Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 köyü etkileyen orman yangınları kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, saat 11.00'de Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Can kaybının olmaması tek tesellimiz" dedi.

Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"48 saat dolmadan yangını kontrol altına aldık. Dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da yangından etkilenmesi söz konusu maalesef. Can kaybının olmaması tek tesellimiz.

Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılan incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz.

"29 ADET AHIR BENZERİ YAPI HASAR ALDI"

7 ev hasarlı bunlardan 3'ü kullanılmayan ev, 29 adet ahır benzeri yapı hasar aldı.

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Hava araçlarımız 503 saat uçuş yaptı. Uçaklarımız 2828 sorti yaptı. Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı.

İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 290 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti.

Kapatılan kara yolları ve boğaz trafiğe açılıyor. Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil."

ÇANAKKALE BOĞAZI, GÜNEY-KUZEY YÖNÜNDE TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle gemi trafiğine kapatılan Çanakkale Boğazı, güney-kuzey yönünde yeniden açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin, saat 11.00'den itibaren güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE-ÇAN YOLU DA ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Çanakkale-Çan yolunun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Yol, yangının büyümesiyle tedbiren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Yanan alanlar sabah saatlerinde drone kamerasıyla havadan görüntülendi.