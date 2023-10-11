Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanlığı görevini Özgür Çelik'e devretti

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, halefi Özgür Çelik'e koltuğunu devretmesinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, "17 Ocak 2018 tarihinde devraldığım ve büyük bir onurla taşıdığım İl Başkanlığı görevimi 11 Ekim 2023 tarihinde İl Başkanımız Sevgili Özgür Çelik’e devrettim. İstanbul’da partimizi daha ileriye taşıyacağından hiç kuşkum yok. Partimizin en çalışkan üyesi olmaya kararlı bir şekilde, partimizi iktidara taşımak için örgütümüzle birlikte çalışmaya ve mücadeleye devam" dedi.

Güncel 11.10.2023 18:55 Giriş: 11.10.2023 18:55

Güncelleme: 11.10.2023 19:01 Kaynak: ANKA

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ANKA