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Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel ve Öysan Öymen'e ilişkin açıklama yaptı.

Güncel
  • 15.09.2023 18:43
  • Giriş: 15.09.2023 18:43
  • Güncelleme: 15.09.2023 18:49
Kaynak: Haber Merkezi
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Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
AA

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Örsan Öymen bugün genel başkanlığına adaylığını açıkladı. İki ismin adaylıklarını açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da iki isim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda:

"Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma inancıyla Genel Başkanlık yarışında “ben de varım” diyerek adaylığını açıklayan Sn. Özgür Özel ve Sn. Örsan Öymen’i kutluyor başarılar diliyorum.

Demokratik yarışların eşit koşullarda olabilmesinin önünü açan Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki demokrasi cümle içinde geçirildiğinde değil içselleştirildiğinde, hissedildiğinde ve tutumlarımıza yansıdığında anlamlı oluyor.

Demokrasinin yaşandığı ve yaşatıldığı, demokratik yarışların teşvik edildiği ortamların kaybedeni olmayacağı gibi kazananı CHP ve 85 milyon olacaktır." 

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