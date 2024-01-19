Canan Karatay nasıl dolandırıldığını anlattı

10 yıl önce kendini hakim ve savcı diye tanıtan kişilere yüklü miktarda parasını kaptıran Prof. Dr. Canan Karatay, nasıl dolandırıldığını anlattı: "Tamamen hipnotize oluyorsunuz. Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep."

10 yıl önce yüklü miktarda parasını dolandırıcılara kaptıran Prof. Dr. Canan Karatay, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Prof. Dr. Canan Karatay da telefon dolandırıcılarının hedefi olmuştu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Canan Karatay'a bankadan çektirdikleri 50 bin dolar ve 10 bin lirayı iki ayrı parkta bıraktırdı. Canan Karatay dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğünü anlattı.

"PEKİ EFENDİM DİYORUM"

Show Haber'e yaşananları anlatan Karatay, "Yurt dışında sizin kimliğiniz kullanılarak hesap açılmış, burdan PKK'ya yüklü bir para gitmiş ve siz bununla suçlanıyorsunuz. Arkadan sesler geliyor 'Ben komiser bilmem kim' savcımıza veriyorum telefonu. Tamamen hipnotize oluyorsunuz. Bankadan paranızı alıp vereceksiniz sonra devlet size bunu ödeyecek. Ben savcıyla konuştuğumu zannettiğim için 'Peki efendim' diyorum hep. Bana dediler ki 'Peki efendim demeyin,eşinizle konuşur gibi bizimle konuşun'. Ben de o zaman 'peki Ali Bey' dedim. Eşimin adı Ali" ifadelerini kullandı.

"BAKKALDAN NAYLON TORBA ALIN PARALARI KOYUN"

Söylenenleri yerine getiren Profesör Karatay, söylenen 50 bin dolar ile 10 bin lirayı çantasına koydu. Karatay'a dolandırıcılar "Bakkala gidin bir bakkaldan naylon torba alın, parayı naylon torbaya koyun" dediler.

Karatay olayın sonrasını şu şekilde anlatıyor; "Telefonu da üstü kapalı buzluklar var ya oraya koydum. Kapatmayın dedikleri telefon buzluğun üzerine düştü. Onun üzerine bakkal beyden rica ettim gel çıkar diye, o geldi ve çıkarttı."

Karatay'ı dolandıranlar önceki gün yakalandı.