Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot’tan yeni oyun

Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot’un “Kulağa Çok Saçma Ya Da Uzak Bir İhtimal Gibi Gelmiyor” isimli yeni oyunu, İstanbul’da seyirci karşısına çıktı.

Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot tarafından kaleme alınan ve oynanan yapımda; zamanın birinde çok önemli bir etkinliğe katılacak distopik bir dünyanın başkanı için yapılan hazırlıklar işleniyor.

Oyun, zaman kavramını yitirecek kadar uzun süredir çalışan, geçmişini hatırlamayan iki giydiricinin, hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi, hapsoldukları durumu eleştirel bir şekilde perdeye yansıtıyor.

Emek Tiyatrosu ve TiyatrOPS’ta’ izleyiciyle buluşan, tek perde ve 60 dakika süren absürd, kara komedi türündeki yapım; 2 Nisan’da KomaSahne’de, 19 Nisan’da İkinci Kat’ta, 10 Mayıs’ta Tatavla Sahne’de perde açacak.

Canan Kübra Birinci ve Gülşah Yeşilot ikilisi, oyunla ilgili yaptığı açıklamada “Aslında biz beraber hayal etmeyi, üretmeyi, çalışmayı seven ikiliyiz ve üretimin her geçen gün arttığı bu alanda biz de kendi tiyatro anlayışımıza bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon birçok sahnede perde açmaya devam edeceğiz, önümüzdeki sezonla ilgili anlaşmalarımız da netleşmeye başladı. Sahneye koyduğumuz bu işle de sistemin ve günlük hayatın ritminde sıkışmış bireyin nefes alabileceği yerleri araştırdık, bir çıkış yolu var mı bunu sorduk. Çünkü nefes alabildiğimiz yer burası. Bizimle birlikte bütün bu kaosun içinde nefes almak isteyen seyircimizi bekliyoruz.” dedi.