Candan kardeşler hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan, "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan kardeşler hakkında tutuklama istendi ve hakimliğe sevk edildi.

Güncel 16.11.2023 10:56 Giriş: 16.11.2023 10:56

Güncelleme: 16.11.2023 17:29 Kaynak: DHA

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Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hacı İsrafil S., adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde 4'er saat ifade veren şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin "Suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği belirtildi. Şüphelilerin el konan cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. TUTUKLAMA TALEBİ Candan kardeşlerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı