Çankaya'da yeniden aday gösterilmeyen Alper Taşdelen'den, 'Hüseyin Can Güner' mesajı

Çankaya Belediyesi'nde yeniden aday gösterilmeyen Alper Taşdelen, "Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim" dedi Taşdelen, "Adayımız Sayın Hüseyin Can Güner’e de yeni dönem için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi'nde yeniden aday gösterilmeyen Alper Taşdelen, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Çankayalılar, Aday yapılmamamızdan sonra şahsıma ilettiğiniz güzel sözleriniz, mesajlarınız, yorumlarınız için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Taşdelen, şöyle devam etti: "Siyasette maalesef hak etmediğiniz, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar oluyor. Ama önemli olan incinsen de incitmemek ve bu sorumlulukla hareket etmektir. Bize yakışan da budur."

"MAHKEME KADIYA MÜLK DEĞİL"

"Mahkeme kadıya mülk değil" diyen Taşdelen, "Benim için Çankaya’ya başarıyla, başı dik, alnı ak hizmet etmiş olmak her şeyin üzerindedir. Çankaya’nın dört bir tarafında eserlerimiz var, ilkler ve rekorlar var, darda olanın ömür boyu hayır duasını almak var. Sizlerin güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamanın onuru var. Bu zaten bizim madalyamızdır" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN CAN GÜNER'E DESTEK

"Ben CHP’liyim. Partimin başarısı için, aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam edeceğim" diyen Taşdelen, "Adayımız Sayın Hüseyin Can Güner’e de yeni dönem için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taşdelen, şunları söyledi: "Belediye’deki bütün personelimize, çalışma arkadaşlarıma 10 yıllık emekleri için çok teşekkür ediyorum. Siz, 950 bin Çankayalı komşuma 10 yıl boyunca hep yanımda olduğunuz için, desteğiniz için teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."