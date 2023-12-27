Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde saat 16.04'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olarak açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğuna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.04'te meydana geldiği bildirilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 27, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ilgaz (Çankırı)
Tarih:2023-12-27
Saat:16:04:12 TSİ
Enlem:41.07556 N
Boylam:33.82361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pIPDTmKm3l@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntıda bir iş yerinde cam avizelerin kırıldığı bildirildi.
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