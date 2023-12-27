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Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde saat 16.04'te bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkezi Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olarak açıklandı.

Güncel
  • 27.12.2023 16:13
  • Giriş: 27.12.2023 16:13
  • Güncelleme: 27.12.2023 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğuna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 16.04'te meydana geldiği bildirilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 

Sarsıntıda bir iş yerinde cam avizelerin kırıldığı bildirildi.

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