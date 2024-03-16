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Çankırı'da binadan 'düşen' kadın hayatını kaybetti

Çankırı'da G.A isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle binadan 'düşerek' hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadın
  • 16.03.2024 23:29
  • Giriş: 16.03.2024 23:29
  • Güncelleme: 16.03.2024 23:34
Kaynak: İHA
Çankırı'da binadan 'düşen' kadın hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Çankırı’da bir binadan 'düşen' 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, il merkezi Buğdaypazarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.A. (64) bilinmeyen sebeple binadan aşağıya 'düştü.' Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

G.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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