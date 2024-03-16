Çankırı'da binadan 'düşen' kadın hayatını kaybetti

Çankırı'da G.A isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle binadan 'düşerek' hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadın 16.03.2024 23:29 Giriş: 16.03.2024 23:29

Güncelleme: 16.03.2024 23:34 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA