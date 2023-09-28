Çankırı'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Çankırı'nın Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan 73 yaşındaki A.Ç isimli işçi, çatıda tadilat yaptığı esnada 12.5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı’da çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi’nde meydana geldi. İnşaatın tadilatı için çatıya çıkan A.Ç. (73), çalıştığı esnada yaklaşık 12,5 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralanan işçiyi gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından A.Ç.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.