Çankırı'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan 73 yaşındaki A.Ç isimli işçi, çatıda tadilat yaptığı esnada 12.5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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