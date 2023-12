Canlı yayına el hareketi ile giren spiker özür diledi

BBC'de canlı yayına başladığını fark etmeden el hareketi çeken ve kameralara yakalanan haber spikeri Maryam Moshiri özür diledi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine açıklama yapan Moshiri, yayın öncesi ekip arkadaşlarıyla şakalaştığını belirterek özür diledi.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Moshiri, şu ifadeleri kullandı.

"10'dan geriye sayarken 1'e geldiğimizde şaka olsun diye parmağımı çevirdim ve bunun kameraya yansıyacağını fark etmemiştim. Ekiple aramızda özel bir şakaydı ve canlı yayına çıktığı için çok üzgünüm! Bunun olmasını istemezdim, kırdıysam ya da üzdüysem özür dilerim. Hareket çekmiyordum. Ekip arkadaşlarıma yönelik aptalca bir şakaydı."

