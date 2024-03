Canlı yayında AKP’li Murat Kurum’a ‘Gazze’ sorusu sansürlendi

AKP’li Murat Kurum’a Gazze hakkında soru sormak isteyen genç kadın engellendi. Sosyal medyadan tepkiler yükselince canlı yayından sonra kadına sorusunu sorma fırsatı veren Kurum, gelen soruya da net yanıt veremedi.

Mehmet Akif Ersoy’un Habertürk’te sunduğu ve Orhan Gencebay’ın da konuk olduğu programa katılan Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a izleyiciler arasından genç bir kadın soru sormak istedi.

Mikrofonu eline alan kadın, “Sorum başkanıma (Murat Kurum); başkanım şimdi siz seçimi kazandığınızda Filistin ve Gazze için ne gibi…” dedikten sonra sözleri “Bu olmaz… Alabilir miyim mikrofonu” denilerek kesildi. Mehmet Akif Ersoy, “Hemen verir misin mikrofu” deyince de genç kadın mikrofonu arkalara uzattı.

Gelen soru ise Murat Kurum’un WhatsApp’ta aile grubunda olup olmadığı ve buraya yazıp yazmadığı hakkında oldu.

SORU FIRSATI VERDİ AMA CEVAPLAYAMADI

Söz konusu sorunun sansürlenmesinin ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. Tepkilerin ardından canlı yayın bittikten sonra Murat Kurum, bu soruyu sorabilmesi için genç kadına ‘fırsat’ verdi.

Cep telefonundan çekilerek X hesabına yüklenen videoda söz konusu kadın, “Seçimi kazandığınızda Filistin ve Gazze’yi ne durumda göreceğiz” diye sordu.

Murat Kurum’sa canlı yayındaki sansürü hatırlatarak “Bu soruyu aslında canlı yayında sormanı isterdim” diyerek soruya yanıt verdi. Ancak Kurum’un söyledikleri soruya yanıt olmadı.

Kurum tam olarak şunları söyledi:

“Şimdi Gazze bizim kutsalımız. Kudüs bu manada her gün üzüntüsünü yaşadığımız ve bu manada oradaki yavrularımız için, oradaki kardeşlerimiz için üzüldüğümüz… Bir taraftan ağladığımız, bir taraftan bu acıları hep birlikte… Bu acıları hep birlikte bugün Türkiye’de 85 milyon olarak (acısını) çektiğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bugün dünyanın gözleri önünde Gazze’de bir zulüm yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor. Orada annesiyle, babasıyla oynayamamış çocuklar bombalanıyor. Orada daha okula gidememiş çocuklarımız katlediliyor. Ve biz bu zulmün bir an önce bitmesi, bu zulmün bir an önce durması için hepimiz, burada yaşayan 85 milyon kardeşimiz hep birlikte dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu anlamda yapılması gereken her türlü girişimi yapmak suretiyle, burada yapılması gereken her türlü mücadeleyi ortaya sergilemek suretiyle biz Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elbet bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşacak. Elbet bir gün oradaki yavrularımızın yüzü gülecek. Ve biz her zaman Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olacağız. Ve devletimizin tüm imkanlarıyla –çok net söylüyorum- tüm imkanlarıyla oradaki kardeşlerimiz için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Sizlerle beraber.”