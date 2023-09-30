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Canlı yayında kokain kullandığını söylemişti: Dilan Polat'ın ablası gözaltına alındı

Canlı yayında kokain içtiğini söyleyen ve kara para aklama iddialarının odağında olan Dilan Polat'ın ablası olan Sıla Doğu gözaltına alındı.

Güncel
  • 30.09.2023 20:47
  • Giriş: 30.09.2023 20:47
  • Güncelleme: 30.09.2023 21:02
Kaynak: DHA
Canlı yayında kokain kullandığını söylemişti: Dilan Polat'ın ablası gözaltına alındı

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul'da gözaltına alındı.

Kara para akladığı iddialarıyla gündemde olan  Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin ardından Polat'ın kız kardeşi  Sıla Doğu, sosyal medyada yaptığı canlı yayında küfüler ederek, kokain kullandığını itiraf etmişti. Sıla Polat'ın hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu.

'Kokain' kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı.

Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


 

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