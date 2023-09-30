Canlı yayında kokain kullandığını söylemişti: Dilan Polat'ın ablası gözaltına alındı
Canlı yayında kokain içtiğini söyleyen ve kara para aklama iddialarının odağında olan Dilan Polat'ın ablası olan Sıla Doğu gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul'da gözaltına alındı.
Kara para akladığı iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin ardından Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada yaptığı canlı yayında küfüler ederek, kokain kullandığını itiraf etmişti. Sıla Polat'ın hakaretler savurduğu video sosyal medyada gündem oldu.
'Kokain' kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı.
Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.