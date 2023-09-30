Canlı yayında kokain kullandığını söylemişti: Dilan Polat'ın ablası gözaltına alındı

Canlı yayında kokain içtiğini söyleyen ve kara para aklama iddialarının odağında olan Dilan Polat'ın ablası olan Sıla Doğu gözaltına alındı.

Güncel 30.09.2023 20:47 Giriş: 30.09.2023 20:47

Güncelleme: 30.09.2023 21:02 Kaynak: DHA

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