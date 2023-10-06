Canlı yayında köpeğini tüfekle vuran kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medyada açtığı canlı yayında köpeğini pompalı tüfekle vuran Ü.N.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde köpeğine pompalı tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada canlı yayınla paylaşan kişi gözaltına alındı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Toygar Mahallesi'nde yaşayan Ü.N.K'nin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada köpeğini pompalı tüfekle vurduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Ü.N.K. gözaltına alınırken, evi ve çevresinde yapılan aramada köpeğe ait ize rastlanmadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ü.N.K'nin işlemleri sürüyor.