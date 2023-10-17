Canlıları katledip verileri gizliyorlar

Av turizmi adı altında para karşılığı hayvan katli sürüyor. 15 kentte 159 yaban keçisi ve koyununun avlanması için ihale aşamasına gelindi. Her yıl avlanan hayvan sayısını açıklayan bakanlık ise bu yıl verileri sakladı.

İsmail ARI

Av turizmi adı altında hayvanlar para karşılığında öldürülmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 15 farklı kette tam 159 çengel boynuzlu dağ keçisi, Anadolu yaban koyunu ve yaban keçisinin öldürülmesi için ihale düzenleneceğini duyurdu. Düzenlenecek ihaleler ile canlılar para karşılığında öldürülecek.

Öte yandan İktidar sağlıkla ilgili verilerden kadına şiddet verilerine kadar birçok veriyi gizlemeyi alışkanlık haline getirdi. Kamu kurumları tarafından yıllarca açıklanan veriler, AKP iktidarıyla birer birer gizlenmeye devam ediyor. Şimdi de para karşılığında katledilen hayvanlara dair verilerin gizlendiği ortaya çıktı.

Av turizmi adı altında öldürülen hayvanlara ve devletin kasasına giren katliam gelirine dair her yıl düzenli olarak veri açıklayan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2022 yılı verilerini açıklamadı. Verilerin neden açıklanmadığına dair de bir açıklama yapılmadı.

DKMP Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı son veriler ise 2020-2021 av sezonuna ait. Bu verilere göre ise 2020-2021 sezonunda bin 835 hayvan katledildi. Devlet bu katliamdan toplam 26 milyon 857 bin TL gelir elde etti. Para karşılığında avlattırılan canlılar arasında yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik de yer alıyor.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Ayrıca, 2020-2021 av sezonunda 891 avcıya hayvanları katletmesi için izin verildi. Bu avcıların 558’i ise yurtdışından gelen yabancı avcılardan oluşuyordu.

DKMP’nin verileri göre 2000 ile 2021 yılları arasında yurtdışından tam 21 bin 496 avcı, Türkiye’deki hayvanları katletmek için geldi. Türkiye’de ise 6 bin 735 yerli avcı hayvanları öldürdü. Yine 2000-2021 yılları arasında toplam 32 bin 116 yaban domuzu, 4 bin 268 yaban keçisi, 324 çengel boynuzlu dağ keçisi, 978 karaca, 664 kızıl geyik, 88 Anadolu yaban koyunu, 2 kurt, 31 ayı ve 60 ceylan para karşılığında avlattırıldı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, her yıl ‘Avcılık Eğitim Kursu’ düzenliyor. Avcılık eğitim kursunda eğitimlerin profesör, doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verildiği belirtiliyor.

PARAYI VEREN 159 CANLIYI ÖLDÜRECEK

25 Ekim: Isparta ve Antalya / 30 dağ keçisi

1 Kasım: Gümüşhane / 2 yaban keçisi

23 Ekim: Adana, Hatay Kayseri, Mersin ve Niğde / 65 yaban keçisi

24 Ekim: Adıyaman / 7 yaban keçisi

26 Ekim: Erzincan / 7 yaban keçisi, 1 çengel boynuzlu dağ keçisi

27 Ekim: Karaman / 4 yaban keçisi, 1 Anadolu yaban koyunu

1 Kasım: Giresun / 10 yaban keçisi

2 Kasım: Van / 4 yaban keçisi

26 Ekim: Bingöl / 6 çengel boynuzlu

dağ keçisi, 2 yaban keçisi