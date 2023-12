Cannes’da jüri başkanı Greta Gerwig

Mayıs ayında 77. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali’nde jüri başkanlığını ‘Barbie’ filminin yönetmeni Greta Gerwig üstlenecek.

Emrah KOLUKISA

Yıl içinde rekorlar kıran ‘Barbie’ filminin yönetmeni Greta Gerwig 77. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye jürisinin başkanlığını üstlenecek. 14 - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival bugüne dek ilk kez Amerikalı kadın bir yönetmeni jüri başkanı olarak seçiyor.

Amerikalı yönetmen, senarist ve oyuncu Gerwig popüler sinemanın kodlarını alt üst ettiği gibi çok da iyi bir film izleyicisi, gerçek bir sinefil. ‘’Filmleri seviyorum; çekmeyi, izlemeyi ve onlar hakkında konuşmayı.’’ Diyen Gerwig şey devam ediyor: ‘’Bir sinefil için Cannes her zaman filmlerin evrensel dilinin ne olması gerektiğini gösteren en önemli yerdir. Savunmasız bir ortamda, yabancılarla dolu karanlık bir salonda yeni bir filmi izlemek benim en sevdiğim şeydir. Cannes Film Festivali jüri başkanı olarak görev yapacağım için çok şaşkın ve heyecanlıyım. Hepimizi nasıl yolculukların beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum.’’

Sacramento, California doğumlu ama sonradan tam bir New York’lu olan Greta Gerwig bir oyuncu olarak adını duyurmuş ama her zaman kendi oyunlarını yazmayı hayal eden bir tiyatro tutkunu olmuştu. Kendine sinemada özel bir alan açan ve oyunculuğunun yanı sıra senaryolar da yazmaya başlayan Gerwig özellikle yönetmen koltuğunu da paylaştığı ‘'Francis Ha’’ ile büyük sükse yaptı. Oyuncu, yazar ya da yönetmen olarak içinde olduğu hemen her işte aile çalkantıları, büyüme sancıları, sosyal statü kaybı endişeleri gibi izlekleri sık sık kullanan Gerwig marjinal, kırılgan ama yırtıcı karakterleriyle bu temaları işledi.

Yönetmen ve senarist olarak çektiği ilk solo filmi ‘’Lady Bird’’ ile En İyi Yönetmen dahil 5 dalda Oscar’a aday gösterildi. Filmlerinde kadın karakterleri ön planda tutan Gerwig son 15 yılda Hollywood’da feminist sinemanın ikonlarından biri haline geldi. ‘’Little Women’’ (‘’Küçük Kadınlar’’) ve en son 2023’te gişe rekorları kıran ‘’Barbie’’ ile kariyerinde ilerlemeyi sürdüren 40 yaşındaki Gerwig, 1966’da 31 yaşında aynı görevi üstlenen Sofia Loren’den sonra Cannes’da jüri başkanlığı yapacak en genç kişi olurken, Jane Campion’dan sonra bu görevi üstlenen ikinci kadın yönetmen olacak.

Festival Başkanı Iris Knobloch ve Genel Delege Thierry Frémaux’nun ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Greta Gerwig, Cannes'ın her yıl hem öncüsü hem de sondaj tahtası olduğu dünya sinemasının yenilenmesini cesurca temsil ettiği için bu çok açık bir seçim. 7. sanat'ın ötesinde, engelleri yıkan, türleri karıştıran ve böylece zeka ve hümanizm değerlerini yükselten bir çağın da temsilcisi."