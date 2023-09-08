Cansız bedeni bulunan emekli astsubayın ölümü şüpheli bulundu

Avcılar’da emekli astsubay evinde ölü bulundu. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Mustafa Seyran Sevinç’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İstanbul Avcılar'da yaşayan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç, evinde ölü bulundu. Sevinç'in ölümü kayıtlara 'şüpheli' olarak geçerken kesin ölüm nedeni için otopsi sonucunun beklendiği kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan bir binanın ikinci katında oturan Sevinç’ten iki gündür haber alamayan komşuları endişelendi. Cep telefonunu ve kapıyı açmayan Mustafa Seyran Sevinç için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven kullanarak daireye girdi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Mutfak penceresinden eve giren itfaiye ekipleri, sandalyede oturur halde bulunan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç’in öldüğünü belirledi.

'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen Sevinç’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Komşuları ve tanıdıklarının 'komutan' olarak hitap ettiği Mustafa Seyran Sevinç’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.