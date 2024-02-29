Cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu: Evli olduğu erkek ve oğlu gözaltına alındı

Sakarya'da, "evli olduğu erkeğin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini" söyledikten sonra ortadan kaybolan 56 yaşındaki Leyla Demir'in arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Leyla Demir'in evli olduğu erkek ve oğlu gözaltına alındı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan cansız bedenin kayıp Leyla Demir'e ait olduğunun belirlenmesi üzerine kadının evli olduğu erkek ve oğlu gözaltına alındı.

AFAD ekiplerince dün bulunan cansız bedenin, Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep eden Leyla Demir'e (56) ait olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının evli olduğu S.D. ve oğlu U.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YARDIM TALEP ETMİŞTİ

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla Demir'in 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "eşinin kendisini darbettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Demir'in evli olduğu erkek S.D, tartıştıkları ve Leyla Demir'in evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla Demir'in telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Leyla Demir'i arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkisinde kadının cansız bedenini bulmuştu.