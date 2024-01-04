Cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu: 9 yaşındaki Gina'nın davası

Kilis'te 9 yaşındaki Gina Mercimek'in su kuyusunda öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili davada 2 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi.

Kilis'te 4 Nisan'da okuldan çıktıktan sonra kaybolan 9 yaşındaki Suriyeli Gina Mercimek'in, su kuyusunda öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin dava Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Azittin A. ve Hüseyin B. hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 19 Ocak 2024'e ertelendi.

Evrensel'in haberine göre; duruşmayı takip eden Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), "Dosyayı avukatlardan gizlemerefleksi bir daha göstermiştir ki bu refleks ve tutum dosyanın aydınlatılmasını engellemekte delillerin toplanmasını zorlaştırmaktadır" diye tepki gösterdi.

Kilis'te 4 Nisan günü okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriyeli 9 yaşındaki Gina Mercimek, 12 metrelik su kuyusunda öldürülmüş halde bulunmuştu. Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Okçular Mahallesi'nde Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli ailenin 9 yaşındaki kızları Gina Mercimek'i bulmak için başlatılan çalışma kapsamında, aynı sokakta bulunan Hüseyin B'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.

Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Hüseyin B'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin Azittin A. da gözaltına alındı.

İki sanık 3 Ocak günü mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme Cinsel istismar ve canavarca hisle insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, soruşturmaya da gizlilik kararı getirildi.

Davayı takip eden ÖHD Antep Şubesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kiliste 9 yaşında katledilen #GinaMercimek’in katillerinin yargılandığı ve Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına mağdur ailenin avukatları olarak katıldık. Soruşturma aşamasında verilen gizlilik/kısıtlama kararı ve dosyayı avukatlardan gizleme refleksi bir daha göstermiştir ki bu refleks ve tutum dosyanın aydınlatılmasını engellemekte delillerin toplanmasını zorlaştırmaktadır. 2 failin ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın duruşması 19 Ocak 2024 tarihine ertelenmiştir."