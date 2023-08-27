Cansız bedeni tandırda bulunmuştu: 5 yaşındaki Eymen'in katillerine bir dava daha

İzmir Bornova'da 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın katilleri Mine Durak ile Serkan Elçetin'e "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 10'ar yıla kadar hapis daha istendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde cansız bedeni tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) öldürülmesiyle ilgili haklarında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezası verilen cinayet şüphelileri annesi Mine Durak (28) ile sevgilisi Serkan Elçetin (39) hakkında bir dava daha açıldı.

Sanıklar hakkında Eymen'e yönelik cinsel istismara bulundukları anların görüntülerini kayda alarak 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçunu işledikleri gerekçesiyle 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce Serkan Elçetin'in telefonunda yapılan incelemede bir kişinin 'İkinizi de istiyor ve arzuluyorum, oğlunuzu da istiyorum' şeklinde mesajın bulunmasının ardından, Eymen'in cinsel istismara maruz kalmış olabileceği sebebiyle UCİM avukatlarının ve İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Elçetin'e mesaj atılan hattın Y.K.'ye ait olduğu, Y.K.'nın bu hattı kullanması için arkadaşı İ.S.'ye verdiği belirtildi. Her iki şüphelinin üzerlerine atılı suçlamayı reddettiği iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ışığında Savcı, Eymen'e Mine Durak ve Serkan Elçetin'den başka kimsenin istismarda bulunmadığına kanaat getirdi.

ASLİYE CEZADA YARGILANACAKLAR



İddianamede Eymen'i, Mine Durak ve Serkan Elçetin'in birlikte öldürdükleri ve cinsel istismarda bulundukları belirtildi. Durak'ın, Eymen'i cinsel istismarda bulundukları anları görüntülü olarak kayda aldıkları, bu görüntü kayıtlarının ise Serkan Elçetin'den elde edilen telefonda tespit edildiğinin anlaşıldığına vurgu yapıldı. Savcı, Mine Durak ve Serkan Elçetin'in, Eymen'e yönelik istismarda bulunduklarının görüntülerde sabit olduğunun altını çizdi. Mine Durak ve Elçetin'in, cinsel istismara bulundukları anların görüntülerini kayda alarak 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçunu işlediklerine kanaat getirdi. Savcı, iki sanık hakkında ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebinde bulundu. Savcı, İ.S. ve Y.K. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İddianame, İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.